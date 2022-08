Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hirschberg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen Nachmittag in Hirschberg zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Fiat übersah einen Rückstau auf der B 3 von Schriesheim in Richtung Hirschberg und fuhr in Folge dessen auf einen Skoda Fabia auf. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Skoda erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

