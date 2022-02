Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Volvo entzieht sich Kontrolle

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht hat sich ein Volvo einer Verkehrskontrolle in der Ulzburger Straße in Norderstedt entzogen. Polizeibeamte stellten im Rahmen der Fahndung einen der flüchtigen Insassen.

Mehrere Beamte des Polizeireviers Norderstedt führten in der Nacht eine stationäre Verkehrskontrolle in der Ulzburger Straße durch.

Um 00:30 Uhr beabsichtigte ein Beamter einen Volvo mit dem Anhaltestab in die Kontrollstelle zu lotsen.

Der Pkw umfuhr den Anhalteposten und floh mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ochsenzoll.

Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf und beobachteten, wie Fahrer und Beifahrer in der Moorbektwiete aus dem Auto sprangen und davonliefen.

Die Einsatzkräfte holten einen 29-jährigen Norderstedter ein, der zuvor während des Laufens noch aus einer Bierflasche trank und brachten ihn zu Boden.

Dem zweiten Mann gelang die Flucht.

Bei dem Festgenommenen fanden die Beamten mutmaßliche Betäubungsmittel und seinen Führerschein auf. Vermutlich handelte es sich um Kokain. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,5 Promille.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit zum Revier.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, da zudem der Verdacht der Drogenbeeinflussung bestand.

Der Volvo wurde beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

In unmittelbarer Nähe des Pkw fanden die Einsatzkräfte zudem einen Beutel mit Cannabis auf und stellten es sicher.

Eine Überprüfung ergab, dass die Fahrerlaubnis des 29-Jährigen bereits seit mehreren Jahren erloschen war. Entsprechend beschlagnahmten die Beamten den Führerschein.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst wurde der 29-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen wegen Verdachts der Trunkenheit, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell