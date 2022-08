Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu Freitag warfen unbekannte Täter mit einer Gehwegplatte die Scheibe zu einem Kiosk an der Humboldstraße ein. Aus dem Kiosk nahmen sie Tabakwaren mit und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

An der Berghäuser Straße hebelten unbekannte Täter am Freitagvormittag eine Wohnungstür auf. Aus dem Schlafzimmer nahmen sie Bargeld und Goldschmuck mit. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell