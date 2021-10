Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Löffel abgegeben

Jena (ots)

Eine 19-Jährige musste ihre vier gestohlenen Löffel wieder abgeben, da sie bei der Diebstahlshandlung erwischt wurde. Die junge Frau befand sich am Dienstagmittag in einem Geschäft Unterm Markt in Jena, entnahm aus dem Warenträger das Beutegut im Wert von knapp fünf Euro und steckte es ein. Durch eine Mitarbeiterin der Drogerie wurde die Diebin dabei beobachtet und fortfolgend angesprochen. Im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten musste die 19-Jährige die Löffel wieder aushändigen und hat sich dafür eine Anzeige wegen Diebstahls eingebrockt.

