POL-MFR: (1024) Einbruch in Büroräume eines Restaurants

Roßtal (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (18.08.2022) auf Freitag (19.08.2022) beschmierte ein unbekannter Täter eine Bushaltestelle im Roßtaler Ortsteil Defersdorf (Lkrs. Fürth). Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Unbekannte brachte sowohl an der Infotafel der Haltestelle Defersdorf, als auch an einem dortigen Stromverteilerkasten je ein Hakenkreuz an. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürth übernommen. ...

