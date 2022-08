Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mädchen von Mann belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein mutmaßlicher Exhibitionist hat am frühen Samstagabend zwei Mädchen aus Marl belästigt. Nach dem Mann wird gesucht - ebenfalls nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 11- und 12-jährigen Mädchen mit dem Hund spazieren. An der Imenkampstraße bemerkten sie gegen 18.15 Uhr einen unbekannten Mann, der auf einer Wiese stand und offenbar gerade einen Apfel von einem Baum pflückte. Anschließend sei er hinten den Mädchen hergelaufen - und habe sich dabei in der Hose "herumgespielt". Die Hose sei dabei geöffnet gewesen. Die beiden Mädchen meldeten den Vorfall anschließend zu Hause und gingen dann gemeinsam zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der unbekannte Mann lief den Mädchen demnach ein ganzes Stück hinterher - über die Wiesenstraße, den Lehmbecker Pfad, In den Kämpen und dann in Richtung Bergstraße. Erst im Bereich Heyerhoffstraße habe sich der Mann entfernt. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurze grau melierte Haare, trug einen schwarzer Pullover, der bis zu den Ellbogen hochgekrempelt war, eine grüne lange Hose mit Taschen an den Seiten sowie schwarze Stiefel. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

