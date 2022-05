Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Brand in eine Kleingartenanlage+ Diebstähle+ Hakenkreuz auf Motorhaube gekratzt + Unfälle und Fluchten

Gießen (ots)

Gießen: Zeugenaufruf nach Brand in einer Kleingartenanlage

Bezug zur Pressemeldung vom 14.05.2022; 10:13 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Brand in einer Kleingartenanlage am Sellnberg nach Zeugen. Ein Zeuge meldete gegen 01.45 Uhr den Brand auf einem Gartengrundstück, welchen die Feuerwehr anschließend löschte. Die Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen in einer Gartenhütte aus und griff auf ein benachbartes Wohnmobil, Gerätschaften über. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 90.000 Euro. Ein unbekannter Zeuge teilte den Einsatzkräften mit, dass ihm im Zusammenhang mit dem Feuer ein schnell wegfahrender PKW auffiel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach diesem Zeugen, der diese Information an die Einsatzkräfte weitergab. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat einen schnell wegfahrenden PKW gesehen? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Über zwei Promille gepustet

Die Autofahrt eines 51-jährigen Mannes endete Dienstagvormittag mit der Blutentnahme auf der Polizeiwache. Polizisten stoppten den Autofahrer gegen 11.50 Uhr in der Goethestraße. Der 51-Jährige pustet e2,13 Promille. Es ergaben sich zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Nach der Blutentnahme auf der Wache, entließen ihn die Beamten wieder.

Gießen: Kennzeichen weg

Im Kropbacher Weg waren in der Nacht von Montag auf Dienstag Kennzeichendiebe unterwegs. Zwischen 20.00 und 08.00 Uhr montierten sie das hintere Kennzeichen eines weißen Ford Transit ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Nummernschildes "GI-TF 222" machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen. 0

Gießen: Katalysator abmontiert

Auf den Katalysator eines grünen Polo hatten es Unbekannte in der Alten-Busecker-Straße abgesehen. Die Diebe montierten zwischen 20.00 Uhr am Samstag und Sonntag das Fahrzeugteil ab. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Hakenkreuze auf PKW gekratzt

Unbekannte kratzten zwei Schriftzüge und zwei Hakenkreuze auf die Motorhaube eines Opel. Der graue Astra parkte zwischen 14.00 Uhr am Freitag und 09.40 Uhr am Montag in der Sudetenstraße. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Außenspiegel touchiert

Zwischen Montag (16.Mai) 19.20 Uhr und Dienstag (17.Mai) 07.55 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter den Außenspiegel eines in der Wetzlarer Straße geparkten schwarzen Mini. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Carl-Benz-Straße

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Unfallflucht von Dienstag (17.Mai) in der Carl-Benz-Straße. Der graue Daimler S320 parkte zwischen 11.30 Uhr und 21.20 Uhr auf einem Parkstreifen. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Beim Ausparken VW touchiert

Am Donnerstag (12.Mai) gegen 18.00 Uhr beabsichtigte ein 51-jähriger Mann in einem VW vorwärts aus einer Hofeinfahrt in die Bitzenstraße zu fahren. Ein Unbekannter in einem grauen Opel Astra parkte zu diesem Zeitpunkt rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte den vorbeifahrenden VW. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 60-65 Jahre alten Mann, etwa 1,80m groß mit schlanker Statur. Er hat einen roten Schnurrbart und trug eine rote Kappe. Wer kann Angaben zu dem grauen Opel und zu dem Mann mit roten Schnurbart machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mini in Parkhaus touchiert

Am Freitag (13.Mai) zwischen 16.00 Uhr und 20.10 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem zweiten Parkdeck eines Parkhauses in der Neustadt einen schwarzen BMW Mini Cooper. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte den schwarzen Mini und fuhr anschließend weiter. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Rollerfahrer gerät auf Gegenspur

Ein bislang Unbekannter Rollerfahrer befuhr am Dienstag (17.Mai) gegen 06.30 Uhr den Lollarer Weg in Wißmar in Richtung der Straße "Im Schacht". Im Kurvenbereich nach der Kreuzung geriet der Unbekannte auf die Fahrspur einer entgegenkommenden 59-Jährigen in einem Toyota und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Im Anschluss setzte er sich jedoch auf seinen Roller und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Vermutlich handelt es sich um einen Roller der Marke "Aprillia" in orange/schwarz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bei Parkversuch Opel touchiert

Vermutlich bei einem Parkversuch touchierte ein Unbekannter am Montag (16.Mai) zwischen 08.30 Uhr und 13.00 Uhr im "Carl-Benz-Ring" einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem gelben Adam zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Schwerverletzter nach Unfall

Am Dienstag (17.Mai) gegen 18.15 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau in einem Daimler die Bundesautobahn 45 vom Gießener Südkreuz kommend. An der Ausfahrt Lützellinden fuhr die Daimler-Fahrerin ab und beabsichtigte auf die Landstraße 3054 in Richtung Hüttenberg zu fahren. Dabei übersah die 65-Jährige offenbar den Alfa eines 20-Jährigen, der von Hüttenberg in Richtung Lützellinden unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 20-Jährige verletzte sich schwer und die Daimler-fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 11.800 Euro geschätzt.

Allendorf/Lumda: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 58-jähriger Mann aus Laubach in einem VW und ein 67-jähriger Rollerfahrer befuhren hintereinander die Londorfer Straße. Als der VW-Fahrer bremste, bemerkte der Rollerfahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß kam der 67-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochnacht (18.Mai) gegen 02.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Pohlheim in einem VW die Taunusstraße in Grüningen in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Hausnummer 42 kam der Pohlheimer von der Fahrbahn ab und touchierte ein Gebäude sowie eine Treppe. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn und prallte gegen einen geparkten VW. Der 30-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Linden: Zu schnell unterwegs

Ein 30-jähriger Mann in einem Skoda befuhr am Dienstag (17.Mai) gegen 12.50 Uhr die Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Am Autobahnkreuz Gießen Süd wechselte der Skoda-Fahrer auf die A485 in Richtung Butzbach. In einer Kurve verlor der Mann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überquerte eine Grünfläche und kam in einem Waldstück zum Stehen. Der 30-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 20.000 Euro.

