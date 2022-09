Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Werkzeugdiebstahl

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 24.09.2022, 15:00 Uhr, und 26.09.2022, 06:45 Uhr;

Tatort: Bocholt, Klausenerstraße

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Unbekannte am Wochenende in Bocholt. Die Täter drangen mit Gewalt in einen Rohbau an der Klausenerstraße ein, indem sie zwei Türen aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten im Einzelnen eine Bohrmaschine inklusive Akku und Ladegerät, ein Lasergerät sowie zwei Baustrahler, allesamt der Marke Würth. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

