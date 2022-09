Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Werkstatt

Borken-Gemen (ots)

Tatzeit: zwischen 25.09.2022, 19:00 Uhr, und 26.09.2022, 07:20 Uhr;

Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße

Zwei Automotoren und drei Kfz-Programmiergeräte gehören ebenso zur Diebesbeute unbekannter Einbrecher wie ein Laptop der Marke Acer und ein Fehlerauslesegerät: All dies entwendeten die Täter aus einer Werkstatt in Borken-Gemen. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Sonntag an der Otto-Hahn-Straße. Die Diebe hatten sich an einem Rolltor mit Gewalt zu schaffen gemacht, um hineinzukommen. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell