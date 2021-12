Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe eingeschlagen

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter Täter schlug in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen die Heckscheibe eines VW, der auf einem Hotelparkplatz in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen geparkt war, ein. Anschließend griff er ins Innere des Wagens und entwendete mehrere Werkzeuge. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

