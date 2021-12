Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Merkers (ots)

Ein 49-jähriger Opel-Fahrer befuhr Donnerstagmorgen die Bundesstraße 62 von Dorndorf in Richtung Merkers. In einer Rechtskurve geriet er auf den Randstreifen, verlor danach die Kontrolle über seinen PKW und stieß seitlich an den im Gegenverkehr fahrenden Nissan eines 58-Jährigen. Die Männer blieben unverletzt, es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.

