Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Alkoholisiert und unter Drogen gefahren

Borken (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen war ein Autofahrer am Montagabend in Borken unterwegs. Polizeibeamte hatten den 41-Jährigen kontrolliert, nachdem einer Zeugin die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,1 Promille hin. Zudem schlug ein Drogentest positiv an. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung und den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell