Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerverletzter Radfahrer nach Unfall mit Bus- Zeugen gesucht

Bad Blankenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Blankenburg schwer verletzt. Kurz vor 15 Uhr teilte ein Busfahrer mit, mit einem Radfahrer kollidiert zu sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 74-Jähriger, möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehend, dem Linienbus auf Höhe des Pflegeheimes in der Wirbacher Straße die Vorfahrt nahm und es anschließend zur Kollission kam. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bracht den Mann ins Krankenhaus. Es gab umfangreiche Verkehrsmaßnahmen zum Zwecke der Unfallaufnahme, der Bergung sowie des Abspransports des Verletzten mit dem Rettungshubschrauber. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden noch Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell