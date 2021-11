Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher wird durch Anwohner festgehalten und an Polizei übergeben

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Morgen meldete sich ein Anwohner aus Rudolstadt und bat um polizeiliche Unterstützung, nachdem er einen Eindringling in seiner Gartenhütte aufgegriffen hatte. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten wurde bekannt, dass ein 73-Jähriger, welcher weiterhin durch den Eigentümer auf dem Grundstück festgehalten wurde, widerrechtlich in einen Geräteschuppen im Bereich einer Gartenanlage "Flugplatzbrücke" eingedrungen war und beabsichte, etwa ein Kilogramm Metallschrott zu entwenden. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause geschickt, die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

