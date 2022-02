Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Van kontra Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

In der Sudetenstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Van und einer Straßenbahn, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr der 63-jährige Fahrer eines Dodge Grand Caravan gegen 16.05 Uhr die Sudetenstraße in nordöstlicher Richtung und wollte an der Einmündung zur Pionierstraße nach links abbiegen. Vermutlich übersah er dabei das Rotlicht am dortigen Bahnübergang und kollidierte mit der von hinten ankommenden Straßenbahn.

Die Strecke musste für den Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 8.000 Euro.

