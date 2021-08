Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe unterwegs

Altena (ots)

An der Ihmerter Straße, in Höhe 55, wurde am 18.08.2021 ein am Fahrbahnrand abgelegter (ausgehobener) Gullydeckel entwendet, Straßen NRW kümmerte sich zeitnah um die Beseitigung der Gefahrenstelle.

Die Polizei in Altena fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Gullydeckeldieben geben? (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell