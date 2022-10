Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: vermutlich wegen medizinischer Ursache von Straße abgekommen

Freiburg (ots)

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 17.10.2022, in Brombach die Lörracher Straße, als er vermutlich wegen einer medizinischen Ursache gegen 14.45 Uhr nach links von der Straße abkam. Er streifte mit seinem Pkw einen Gartenzaun, fuhr über eine Grünfläche und streifte den Stoßfänger eines in der Eisenbahnstraße verkehrsbedingt wartenden Pkw. Im weiteren Verlauf überfuhr er noch zwei Verkehrszeichen und kam wieder auf der Lörracher Straße zum Stehen. Zur weiteren Abklärung wurde der 59-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des gesamten Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

