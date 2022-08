POL-PDWIL: Daun-Waldkönigen - Brand einer Weidefläche

Gelenberg (ots) - Am 13.08.2022 gegen 13:22 Uhr kam es im Bereich eines Wiesengeländes an der L 70 in der Gemarkung Gelenberg zum Brand eines Baggers. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen, mutmaßlich aber aufgrund eines technischen Defekts geriet der Bagger im Laufe von Arbeiten in Brand. Der Brand griff auf das Wiesengelände, auf welchem er eingesetzt wurde, über. Die eingesetzten Feuerwehren konnten den ...

