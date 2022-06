Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei führt Kontrollen in der Innenstadt durch - Ein Beamter wurde verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt,

03.06.2022, 18.00 Uhr - 23.00 Uhr

Bei einer Kontrollaktion der Polizei wurde ein Beamter tätlich angegriffen und verletzt.

Am Freitagabend führte die Polizei Kontrollen in der Innenstadt durch. Zielrichtung war insbesondere die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Die Beamten konnten insgesamt vier Strafverfahren wegen Erwerb oder Besitz von Marihuana oder Kokain einleiten. Einer der hier Tatverdächtigen, ein 34-jähriger Mann aus Goslar, griff einen Beamten auf dem Bohlweg an und wollte fliehen. Hierbei wurde der Polizist leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde gestellt und ein weiteres Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Es wurden darüber hinaus zwei Strafverfahren gegen Personen eingeleitet, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Rahmen der Kontrollen wurde ein entwendetes Fahrrad aufgefunden und sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell