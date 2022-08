Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Schwirzheim (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Flächenbrand. Der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Rundballenpresse. Löschversuche des Landwirtes scheiterten aufgrund der extremen Trockenheit in Verbindung mit Windböen. Ca. 70 Feuerwehrkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand jedoch rasch eindämmen, so dass lediglich ungefähr ein Hektar des abgeernteten Feldes verbrannte. Die Rundballenpresse wurde durch den Brand nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell