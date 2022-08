POL-PDWIL: Entsorgung von Äpfeln in der Kyll

Gerolstein (ots) - Der 44-jährige wohnsitzlose Mann aus dem Bereich der Stadt Gerolstein, welcher sich in den Tagen zuvor bereits im Heimatmuseum in der Sarresdorfer in Gerolstein häuslich eingerichtet hatte und von dort der Örtlichkeit verwiesen wurde, versuchte sich nun am 12.08.2022 gegen 10:00 Uhr im Bereich ...

mehr