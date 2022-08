POL-PDWIL: Brand eines Feldes

Birresborn (ots) - Am 13.08.2022 gegen 10:02 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass durch einen bisher unbekannten Täter etwa zwei Schubkarren-Ladungen voll mit Äpfeln im Bereich der Kyll in Birresborn "entsorgt" worden seien. Jegliche Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

