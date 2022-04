Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (11.04.2022)

VS-Villingen (ots)

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Marie-Curie-Straße am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 36-Jähriger wollte einen Gabelstapler von einem Lastwagen abladen. Als das Arbeitsgerät ins Rutschen geriet, fiel der jungen Mann vom Stapler und wurde zwischen der Arbeitsmaschine und dem Lastwagen eingeklemmt. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell