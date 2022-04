Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung (11.04.2022)

Immendingen (ots)

Auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Tuttlingen ist es am Montagabend, gegen 19 Uhr, beinahe zu einem Unfall gekommen. Eine 22 Jahre junge Frau war mit einem Seat auf der B311 von Immendingen in Richtung Tuttlingen unterwegs. Nach der "Europakurve" überholte sie ein Auto mit Wohnwagen. Direkt hinter der jungen Frau überholte eine 42-jährige BMW-Fahrerin ebenfalls zunächst das Gespann. Trotz Gegenverkehrs überholte die Frau in ihrem BMW anschließend auch noch den Seat. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts konnte die Seat-Fahrerin "Platz" für den BMW schaffen, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, und insbesondere die (Mit-)Fahrer des Autos mit dem Wohnwagen, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell