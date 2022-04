POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs (11.04.2022)

Singen (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagvormittag ist es in einer Kleingartenanlage am "Vorderambohl" erneut zu einem Einbruch in eine Gartenlaube gekommen. Unbekannte Täter brachen eine Laube auf und stahlen daraus eine Gasflasche, einen Gasherd und zwei Wildkameras. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Personen, denen im ...

