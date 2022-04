Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hauptstraße - Auto kommt von Fahrbahn ab (11.04.2022)

Spaichingen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen, gegen 8 Uhr auf der Hauptstraße gekommen. Eine 59 Jahre alte Frau fuhr mit einem VW auf der Hauptstraße in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe der Erwin-Teufel-Schule kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schutzkranz einer Baumbepflanzung. Dadurch wurde das Auto auf der Fahrerseite "aufgebockt". Mit Unterstützung der Feuerwehr Spaichingen, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz war, konnte die 59-Jährige aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Krankenwagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache Grund für das Abkommen von der Fahrbahn gewesen sein. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell