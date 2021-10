Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Farbschmierereien an Schulwand

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes die Außenwand der Oberschule in Bergen in der Langen Straße durch Farbschmiereien beschädigt. Sie hinterließen u.a. und ein 60 x 70 cm großes Herz - und ein Hakenkreuzsymbol. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Hinweise zur Aufklärung nimmt das Polizeikommissariat Bergen entgegen unter 05051/ 47166-0.

