Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Mann auf Heimweg von Jugendlichen überfallen +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde ein 62 Jahre alter Mann durch eine Gruppe Jugendlicher angegriffen. Das Opfer befand sich auf dem Heimweg von einer Feier, als ihm die Jugendlichen in der Ostlandstraße, Ecke Brambusch entgegenkamen und ihn anrempelten. Sie traktierten den Mann mit Tritten und forderten Geld sowie Zigaretten. Beides hatte der Fußgänger nicht dabei und so ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten in Richtung Schlochauer Straße.

Das Opfer wurde bei dem Überfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die drei oder vier Täter waren zwischen 16 und 18 Jahre alt, einer war schlank, ca. 175 cm groß und hatte schulterlange, blonde, lockige Haare. Ein anderer war ca. 170 cm groß, schlank und trug eine dunkle Mütze.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell