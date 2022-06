Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Sonntagabend, 12. Juni 2022, gegen 21.00 Uhr, kam es nach einem vorausgegangenen Einsatz wegen Körperverletzung und Bedrohung im Bereich der Siedlung Glück Auf zu einem Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein 39-jähriger Mann aus Damme hatte zunächst die Tatörtlichkeit zur Körperverletzung und Bedrohung verlassen und kehrte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zurück und griff das Streifenteam unvermittelt an. Der Tatverdächtige konnte aber unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Jedoch wurden die 22-jährige Polizeibeamtin und der 36-jährige Polizeibeamte dabei leicht verletzt. Zur Vorfallszeit stand der Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden fuhr am Sonntag, 12. Juni 2022, um 17.10 Uhr auf der Friedenstraße und kollidierte dort mit einem auf dem Parkstreifen stehenden Fahrzeug. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Ein Pärchen hatte den Unfall beobachtet, den Notruf gewählt und sind daraufhin zur Unfallstelle geeilt. Eine weitere Frau, eine Krankenschwester, bot sich ebenfalls als Ersthelferin an. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann steht im Verdacht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest konnte nicht mehr durchgeführt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Goldenstedt - Diebstahl von E-Bike

Am Freitag, 10. Juni 2022, von 21.30 Uhr bis 23.59 Uhr wurde ein E-Bike des Herstellers "Gazelle" in Höhe von 4000 Euro, welches auf dem Vorplatz der Kirche in der Großen Straße in Goldenstedt stand, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Vechta - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, 12. Juni 2022, zwischen 07.10 und 07.25 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person über einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Großen Straße Zugang zu einer Wohnung. Dabei wurde die Person ertappt und ergriff ohne Diebesgut sofort die Flucht. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Griff in Klingelbeutel

Am Sonntag, 12. Juni 2022, um 12.15 Uhr, griff ein 62-jähriger Tatverdächtiger in einen Klingelbeutel der Kirche St. Viktor, entwendete Spendengeld und entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Dies wurde durch Zeugen beobachtet, welche den Mann verfolgten und anhielten. Dabei ließ er das Geld fallen und entschuldigte sich bei den Zeugen. Die Zeugen verhinderten eine weitere Flucht und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

