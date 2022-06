Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 12. Juni 2022, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Fahrräder vom Gelände eines Schützenfestes in der Löninger Straße. Auch ein weiteres Fahrrad wurde zunächst von einer unbekannten Person mitgenommen, konnte aber kurze Zeit später an einer anderen Örtlichkeit aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 14.00 Uhr und Sonntag, 12. Juni 2022, 13.56 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen 31 Embleme von BMW-Fahrzeugen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses in der Nicolaus-Otto-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 23.00 Uhr und Sonntag, 12. Juni 2022, 8.30 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person mit einem Trinkglas die Heckscheibe eines BMW ein, welcher in der Emsstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022 19.30 Uhr, und Sonntag, 12. Juni 2022, 9.45 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Huntestraße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 12. Juni 2022, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Scheibe einer Haustür im Prozessionsweg ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 12. Juni 2022, um 4.15 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Südstraße und wurde dort von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 20.00 Uhr und Sonntag, 12. Juni 2022, 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen Daimler CLS 350, welcher in der Amselstraße stand. Danach entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 12. Juni 2022, um 15.52 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Autofahrer aus Oldenburg auf dem Grundstück eines Alten- und Pflegeheims in der Friesoyther Straße und kollidierte dort mit einer Mauer und fuhr dann anschließend rückwärts gegen eine Parkbank. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 12. Juni 2022, um 18.07 Uhr fuhr ein 24-jähriger Motoradfahrer aus Bad Zwischenahn auf dem Vahrener Damm und wollte die B213 geradeaus in die Jümmestraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Transporter-Fahrers, der samt Anhänger die B213 in Richtung Löningen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell