Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Einbruch in Wohnung Am Freitag, 10. Juni 2022, kam es zwischen 10:00 und 20:00 Uhr in der Lagestraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in eine dortige Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Letztendlich erbeutete der Täter Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) ...

