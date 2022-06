Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Wohnung

Am Freitag, 10. Juni 2022, kam es zwischen 10:00 und 20:00 Uhr in der Lagestraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in eine dortige Wohnung ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Letztendlich erbeutete der Täter Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Schornsteinbrand

Am Freitag, 10. Juni 2022, kam es gegen 21:05 Uhr in der St.-Ludger-Straße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Schornstein eines Wohnhauses in Brand. Die Feuerwehr Cloppenburg konnte das Feuer löschen. Bislang wird davon ausgegangen, dass es zu keinem Gebäudeschaden gekommen ist.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Pedelec-Fahrern Am Freitag, 10. Juni 2022, kam es gegen 06:30 Uhr an der Einmündung der Friesoyther Straße und Auf dem Hook zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg wollte von der Straße Auf dem Hook auf den Radweg der Friesoyther Straße abbiegen. Dort übersah sie einen 26-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die beiden Beteiligten leicht verletzt worden sind.

Cappeln - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Am Freitag, 10. Juni 2022, kam es gegen 17:45 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Bösel kam in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

