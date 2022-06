Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 11./12.06.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne, Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Samstag dem 11.06.2022 gegen 14:45 Uhr kam es in Lohne auf der Dinklager Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 50-jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße aus Richtung Vechta kommend. Kurz hinter Märschendorf in einem Kurvenbereich querte unvermittelt ein 87-jähriger Radfahrer aus Dinklage die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Dinklager Landstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

