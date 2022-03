POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin schlägt Polizisten

Porta Westfalica (ots) - Als zwei aufmerksame Zeugen am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr einen mutmaßlichen Diebstahl von Kupferkabeln in der Straße "Kalte Hude" in Neesen beobachteten, verständigten sie die Polizei. Wenig später konnte eine Streifenwagenbesatzung das von den Beobachtern beschriebene Fahrzeug, einen mit zwei Männern (28, 36) aus Warmsen besetzten Audi Avant, auf der Marienstraße in Minden stoppen. Bei ...

