Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrschülerin bei Unfall schwer verletzt

33034 Brakel (ots)

Eine 45-jährige Fahrschülerin aus Bad Driburg ist am Freitagvormittag, 30.07.2021, gegen 09:40 Uhr, bei einer Fahrstunde verunfallt und schwer verletzt worden. Die Frau befuhr im Rahmen einer Fahrstunde mit einem Motorrad die Kreisstraße 18 aus Richtung Höxter kommend in Richtung Brakel. Zwischen der Abfahrt Bökendorf und der Gemarkung "Modexer Turm" kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte dort. Auf Grund ihrer Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro./he

