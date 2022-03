Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seitenscheiben von zwei Autos zertrümmert

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

Zu zwei Autoaufbrüchen ist es am Wochenende in Lübbecke in der Schillerstraße und der Bergertorstraße gekommen.

Der Besitzer eines Audis meldete sich bei der Polizei und erstattete am Sonntagvormittag auf der Wache eine Anzeige. Demnach wurde im Laufe der Nacht die Seitenscheibe seines in der Schillerstraße abgestellten Wagens eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden ein Portemonnaie mit Geld, EC-Karte und Ausweisdokumenten sowie eine Tasche gestohlen.

Bereits in der Nacht zu Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 3.20 Uhr in der Bergertorstraße ein KIA auf, dessen Seitenscheibe ebenfalls zertrümmert war. Nachdem die Beamten den Eigentümer auf den Umstand aufmerksam gemacht hatten, erklärte dieser, dass aus seinem Pkw nichts entwendet wurde. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell