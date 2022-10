Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Waldkirch: Am Montag, 17.10.2022, gegen 14.40 Uhr, fasste ein nun von der Polizei gesuchter Mann im Bereich der Bismarckstraße im Vorbeilaufen einer Frau an das Gesäß. Die junge, erwachsene Geschädigte, die einen Koffer und eine große Reisetasche mit sich führte, beschreibt den Täter als etwa 45 - 50 Jahre alt, 175-180 cm groß, mit vollem, dunklerem, grau meliertem Haar. Er trug eine Jeanshose und ein schwarzes Langarmshirt, das im Brust- und Rückenbereich große gelbe Buchstaben hatte. Der Mann lief im Anschluss von der Kreuzung Bismarckstraße/Moltkestraße zügig weiter durch das Benzengässle in Richtung Langestraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei stand im Bereich Benzengässle ein Zeuge, an den sich auch die Geschädigte gewandt hatte.

Dieser Zeuge hat den Täter gesehen und wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Ferner bittet die Polizei auch um jegliche weitere Hinweise zur Identifizierung des Täters. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

