POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - Polizei sucht Zeugen (10.08.2022)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf dem Radweg zwischen Radolfzell und dem Strandbad Moos zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein 67 Jahre alter Mann fuhr in Begleitung seiner 56-jährigen Ehefrau auf dem Radweg von Radolfzell in Richtung Moos. Kurz vor dem Strandbad Moos bremste ein bislang unbekannter Radfahrer hinter dem Ehepaar so stark ab, dass der 67-Jährige erschrak und den Unbekannten in der Folge darauf hinwies, das nächste Mal die Klingel des Fahrrads zu benutzten oder durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin überholte der Radler den 67-Jährigen schimpfend, fuhr direkt vor ihn und bremste einmal stark ab. Der 67-Jährige versuchte ebenfalls noch stark zu Bremsen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Hinterrad des Unbekannten nicht mehr verhindern. Der 67-Jährige stürzte und verletzte sich, so dass eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich war. Der unbekannte Radler setzte seine Fahrt daraufhin jedoch unvermittelt fort. Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er ca. 35 Jahre alt war und eine Glatze hatte, zudem war er mit einem E-Bike unterwegs. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben können, sich beim Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0, zu melden.

