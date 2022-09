Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Love Scammer aus Marokko erbeuten 17.000 Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (28.09.) ist ein 75-jähriger Bergisch Gladbacher bei der Kriminalpolizei erschienen, um eine Strafanzeige zu erstatten.

Der Geschädigte lernte eine marokkanische Frau über ein Internetportal kennen und überwies ihr mit der Zeit insgesamt 17.000 Euro. Diesen Betrag wollte sie ihm wieder zurückzahlen, jedoch fand die Rückzahlung bislang nicht statt.

Seiner Meinung nach führte er mit der Internetbekanntschaft eine Fernbeziehung und wollte sie mit dem Geld in ihrem Land unterstützen.

Sie gab ihm gegenüber an, dass sie ein Haus bauen wollte. Da es immer wieder Fehlschläge durch Fehlplanungen gab, benötigte sie finanzielle Unterstützung und sie fragte ihn danach. Er hat daraufhin guten Glaubens im Laufe der letzten Jahre insgesamt 17.000 Euro an ein Konto in Marokko überwiesen.

Offenbar ist der Geschädigte Opfer des sogenannten Love Scamming geworden. Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Berg warnt erneut ausdrücklich vor virtuellen Bekanntschaften. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, an das Geld der Opfer zu gelangen.

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Lösen Sie auch keine Schecks ein oder leiten Briefe und Päckchen weiter. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch.

Wenn Sie weitergehenden Beratungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention / Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell