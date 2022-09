Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbrecher vermutlich von Hausbewohner gestört

Burscheid (ots)

Am Dienstag (27.09.) gegen 06:00 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Weiher durch ein Geräusch aus dem Bereich seiner Terrassentür aufgeschreckt. Als er nach dem Rechten sah, stellte er Hebelspuren an der Terrassentür fest. Personen sah er aber keine. An der Terrassentür entstand ein leichter Sachschaden, glücklicherweise gelang es dem oder den Tätern aber nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Vermutlich wurden sie durch den Hausbewohner gestört und flüchteten in unbekannte Richtung.

Als eine andere Hausbewohnerin am selben Tag bereits gegen 04:00 Uhr die Jalousien der Terrassentür hinaufgezogen hatte, war nach ihren Angaben noch alles in Ordnung. Nachdem sie gegen 05:00 Uhr das Haus verlassen hatte, nahm sie auf der Straße eine ihr unbekannte männliche Person wahr. Die Person war von kräftiger Statur, circa 165 bis 170 Zentimeter groß, trug einen dunklen Anorak mit Kapuze und hatte einen Rucksack dabei. Ob die Person etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist jedoch unklar.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls auf. Der Erkennungsdienst führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell