POL-ME: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Mettmann - 2207086

Mettmann (ots)

Am Montag (18. Juli 2022) kam es an der Kreuzung Osttangente/ Hugenhauser Weg in Mettmann zu einem schweren Verkehrsunfall. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die beiden Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Ein 42-jähriger Haaner war gegen 13.45 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Osttangente aus Richtung Elberfelder Straße unterwegs und wollte nach links in den Hugenhauser Weg abbiegen. An der Stelle kam ihm eine 42-jährige Mettmannerin in einem Volvo C30 entgegen. Um der Volvo-Fahrerin auszuweichen, lenkte der Haaner nach rechts ein. Die Volvo-Fahrerin lenkte Zeugenangaben zufolge nach links ein, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

