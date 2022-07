Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Monheim am Rhein - 2207085

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag, 18. Juli 2022, hat sich ein Exhibitionist in schamverletzender Weise auf einem Feldweg in der Nähe des Fähranlegers nach Zons einer 46-Jährigen gezeigt. Die Frau entfernte sich mit ihrem Rad unmittelbar von dem Mann und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 15:30 Uhr hielt sich eine 46-Jährige am Rheinufer in der Nähe des Fähranlegers nach Zons auf, als sich ihr ein Mann in Badebekleidung näherte und zunächst nach Sonnencreme fragte. Als er ihr anbot, sie mit ihrer Creme einzucremen, verneinte sie dies und bat den noch immer in ihrer Nähe sich aufhaltenden Mann, sich zu entfernen. Kurze Zeit später fuhr die 46-Jährige mit ihrem Rad vom Rheinufer entlang eines Feldweges Richtung Monheim, wo sie erneut auf den Mann traf. Dieser stand in Höhe einer Parkbank in einem Gebüsch und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise.

Von den Handlungen des Mannes belästigt, entfernte sich die 46-Jährige unmittelbar und begab sich folgerichtig zur Polizei, wo sie Anzeige erstattete. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, konnten jedoch den Mann, trotz einer eingeleiteten Fahndung, im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20-30 Jahre alt - circa 170 cm groß - korpulente Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

