Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldschulden im "Betäubungsmittelmilieu"

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend meldete sich ein aufgeregter 35-Jähriger aus der Moskauer Straße über den polizeilichen Notruf und teilte mit, dass er aktuell durch eine unbekannte Personengruppe bedroht wird. Diese soll sich vor seinem Wohnhaus befinden und auf Einlass pochen. Bereits am Vortag hätten ihn diese Unbekannten aufgrund von bestehenden Schulden zusammengeschlagen. Dies habe er nicht zur Anzeige gebracht - das heutige Erscheinen mache ihm aber solche Angst, dass folgend ein polizeiliches Erscheinen zwingend notwendig sei. Die eingesetzte Streife konnte im Bereich des Ereignisortes keine Personen feststellen, weshalb der Anrufer aufgesucht wurde. Für die Polizisten ergab sich hierbei aus der Befragung heraus der Anschein, dass die genannten Schulden wohl aus illegalen Betäubungsmittelgeschäften der Kleindealer-Ebene stammen könnten - ist doch der Geschädigte selbst hinreichend als (offiziell) erwerbsloser Betäubungsmittelkonsument bekannt. Die ihm, zumindest laut seinen dürftigen Angaben heraus, gänzlich unbekannten Personen hätten ihn bereits am Vortag aufgesucht, wobei es an der Wohnungseingangstür zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sei. Im Rahmen dieser habe der Anrufer selbst emotional erregt und schwungvoll die Tür zugeschlagen, wobei einer der Unbekannten wohl getroffen wurde und Schmerzen verspürte. Dies nahm die unbekannte Tätergruppierung zum Anlass den Geschädigten zu Boden zu bringen und dort gemeinschaftlich auf diesen einzutreten, bevor sie wieder abließen und verschwanden. Aufgrund des fehlenden Mitwirkungsinteresses des Geschädigten verblieben nur die polizeilichen Standardmaßnahmen um täterbezogene Hinweise zu erhalten - Zeugenvernehmung, Lichtbilddokumentation, Sicherstellung Bekleidung vom Vortag, sowie Ermittlungen im Wahrnehmbarkeitsbereich - und eine Abgabe des Vorgangs an die Kriminalpolizei Weimar.

