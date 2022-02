Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten; Polizei geht von Tatzusammenhang aus und sucht dringend nach Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gleich in vier Kindertagesstätten im Heidelberger Stadtteil Rohrbach ein. Neben der Einrichtung in der Konstanzer Straße waren auch die Kindergärten in der Rathausstraße, in der Kirschgartenstraße und in der Baden-Badener Straße betroffen. In allen vier Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie Zugangstüren aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die jeweiligen Gebäude nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter insgesamt rund 100 Euro Bargeld. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell