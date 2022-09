Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Unbekannte brechen in Sekretariat im Schulzentrum Cyriax ein

Overath (ots)

Am Sonntag (25.09.) stellte ein Lehrer gegen 12:30 Uhr einen Einbruch in das Sekretariat im Schulzentrum Cyriax fest. Eine Sekretärin der Schule soll sich am Freitag (23.09.) bis circa 13:30 Uhr im Sekretariat aufgehalten haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung.

Wie der oder die Täter in das Schulgebäude gelangen konnten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch unklar. Jedenfalls hatten sie es auf das Sekretariat abgesehen, welches sie offenbar vom Flur aus über eine Durchreiche betraten. Hierzu hoben sie ein Schiebefenster auf unbekannte Weise aus der Halterung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut, welche sie dafür teilweise gewaltsam aufbrachen.

Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend angegeben werden. Auch der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Der Erkennungsdienst wurde hinzugezogen, um mögliche Spuren am Tatort zu sichern. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei zu melden. (th)

