Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25-jähriger Dieb leistet Widerstand und landet im Gewahrsam #polsiwi

Burbach und Burbach-Würgendorf (ots)

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen (06.08.2022) hat ein 25-Jähriger für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Beide Einsätze endeten für den jungen Mann im polizeilichen Gewahrsam.

Am Freitagmittag (05.08.2022) gegen 11:45 Uhr fiel der 25-Jährige als Dieb in einem Lebensmittelgeschäft in der Nassauischen Straße in Burbach auf. Nachdem er sich bei Ertappen erst kooperativ zeigte, versuchte er im Anschluss zu flüchten. Zwei Passanten konnten den Mann an der Flucht hindern und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegenüber den Beamten leistete er Widerstand. Außerdem beleidigte er die Polizisten lautstark. In dem Rucksack des jungen Mannes fanden die Beamten neben weiterem Diebesgut einen verbotenen Gegenstand, der sichergestellt wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Diese durfte er am frühen Abend wieder verlassen.

Bereits einige Stunden später, am frühen Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, fiel der 25-Jährige in Burbach-Würgendorf in der Heimhofstraße erneut im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes auf. Auch diesmal beleidigte er die Beamten fortlaufend. Der 25-jährige wurde erneut in Gewahrsam genommen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Die zuständigen Kriminalkommissariate haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

