POL-SI: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger #polsiwi

Kreuztal (OT Littfeld) (ots) - Am Dienstagabend (02.08.2022), gegen 19:15 Uhr, sind in einem Waldstück oberhalb der Straße Im Schloos in Kreuztal-Littfeld mehrere Tierkadaver gefunden worden. Dabei handelte es sich unter anderem um Steinmarder, Raben, Rehkitz, Eichhörnchen, Elstern, Mäusebussarde und einen Fuchs. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht ...

mehr