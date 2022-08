POL-SI: Mehrere Tierkadaver im Wald gefunden - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.08.2022), gegen 16:15 Uhr, ist es auf der HTS zwischen den Anschlussstellen Geisweid und Buschhütten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr an der Anschlussstelle Geisweid auf die HTS in Fahrrichtung Kreuztal auf. Dabei übersah sie eine 24-jährige VW-Fahrerin, die ebenfalls in Fahrtrichtung ...

