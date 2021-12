Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Zwei Wohnungseinbrüche

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Böse Überraschungen erlebten zwei Wohnungsbesitzer aus Orsoy und Rheinberg am Freitag.

Unbekannte hatten sich nachmittags gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Löthstraße und an der Clevische Straße verschafft. Sie durchwühlten in beiden Fällen sämtliche Schubladen und Schränke. Was sie erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich an die Polizeiwache in Rheinberg Tel.: 02843 / 9276-0, zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell