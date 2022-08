POL-SI: 16-Jähriger bei Mofaunfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots) - Am Sonntagnachmittag (07.08.2022) ist es gegen 17 Uhr im Adalbert-Stifter-Weg in Siegen-Geisweid zu einem Brand in einer Wohnung gekommen. Dabei sind mehrere Hausbewohner verletzt worden. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, ist derzeit unklar. Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ...

mehr